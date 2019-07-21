شاهد: رياح شديدة في جدة تقطع التيار عن أجزاء من حي الحرازات

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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 تسبُّب رياح شديدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في حي الحرازات بجدة.
وأكد المركز أن الجهات المختصة تعمل على إعادة التيار لوضعه الطبيعي.
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