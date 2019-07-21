«القيادة» تعزي اليابان وبنجلاديش في برقيتين منفصلتين

بعثت القيادة، إلى دولتي اليابان وبنجلاديش، برقيتين منفصلتين، نعت فيهما ضحايا حريق مدينة كيودو اليابانية ووفاة الرئيس البنجلاديشي الأسبق حسين محمد إرشاد.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».

وبعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحرِّ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل».

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وفي نفس السياق، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة الرئيس الأسبق حسين محمد إرشاد.

وقال حادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس بنجلاديش محمد عبدالحميد، في وفاة الرئيس الأسبق حسين محمد إرشاد.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق -رحمه الله-، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».