الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن فتح باب القبول فى برامج البكالوريوس اليكم الشروط ورابط التقديم

أعلنت “الجامعة العربية المفتوحة” بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول، فى برامج البكالوريوس للعام 2020/2019 م، لحملة شهادة الثانوية العامة، ويبدا التسجيل من اليوم الاحد الموافق 21 يوليو 2019 ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 م، للدراسة بمراكز الجامعة العربية فى المدن التالية : ( جدة، الرياض، حائل، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام)، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على الكليات المتاحة وتفاصيل التسجيل فى الجامعة .

الجامعة العربية المفتوحة

هي جامعة معتمدة من وزارة التعليم السعودية، قام بتأسيسها الأمير طلال بن عبدالعزيز، وتم أعلانها فى لبنان عام 2000، وتم إختيار الكويت لتكون المقر الرسمي للجامعة، ويوجد للجامعة 8 فروع فى مختلف الوطن العربي، وفروعها فى لبنان والاردن ومصر والبحرين والسعودية وعمان والكويت،ولديها شراكة مع الجامعة المفتوحة فى بريطانيا، تعتمد فى اللغة الدراسية المعتمدة على اللغة الإنجليزية،وتبلغ مدة الدراسة للحصول على البكالوريوس اربع سنوات، كل سنة لها فصلين دراسيين، ويوجد فصل صيفي يتم فيه تسجيل المقررات، وذلك فى حالة أن الطالب اجتاز المستويات للدورات المكثقة ييتم تحديد مستوى اللغة الانجليزية.

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تخصصات الجامعة العربية المفتوحة السعودية

كلية دراسات الحاسب الآلي: (مسار الحوسبة والأعمال، مسار علوم الحاسب الآلي، مسار الأمن والشبكات، مسار تقنية المعلومات والحوسبة، مسار تطوير الويب).

كلية الدراسات اللغوية : اللغة الإنجليزية وآدابها.

كلية دراسات إدارة الأعمال: ( التسويق، المحاسبة، النظم الإدارية).

مراكز الجامعة العربية المفتوحة

جدة .

الرياض.

المدينة المنورة .

حائل.

الدمام.

الأحساء.

شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة