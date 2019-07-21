السعودية | بالصور.. "عناقيد العنب" تزين سماء القصيم

شكرا لقرائتكم بالصور.. "عناقيد العنب" تزين سماء القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق مهرجان العنب السادس مساء الجمعة، تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب"، والذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم، بجملة من الفعاليات المتنوعة.

حيث بدأ المهرجان بساحة البيع والشراء والأكشاك، ومعارض المزارع المشاركة والأركان التوعوية وعصائر العنب ومبيعات الأسر، إضافة إلى عربات الأطعمة والحرفيين والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية.

وبين رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم، بأن المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل التمور والفراولة والرمان، وبلا شك أن ذلك يعزز من الحراك الاقتصادي، ويؤكد مقولة أمير المنطقة بأن "منطقة القصيم سلة من الخيرات".

ويضيف السالم: "يهدف المهرجان لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب والشابات على حد سواء، للعمل في القطاع الزراعي، كما أنه ومن خلال الفعاليات المتنوعة، يعمل على جذب الزوار وتشجيع السياحة الداخلية عبر برامج ملفتة ومشجعة".