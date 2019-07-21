بالفيديو .. لحظة سرقة حقيبة امرأة في حي الشفا بالرياض وسحلها على الأرض

:



.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحظة تعرض امرأة للسرقة بالرياض .

وأظهر الفيديو ، الذي وثقته كاميرات مراقبة امرأة تسير في شارع بحي الشفا بالرياض -بحسب ما ذكره المغردون- ، وفجأة تأتي من خلفها سيارة مسرعة ويقوم أحد الأشخاص بداخلها بسرقة حقيبة المرأة .

وحاولت المرأة الإمساك بحقيبتها ولكن اللص جذبها بقوة حتى سحلها على الأرض .



