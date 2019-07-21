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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحظة تعرض امرأة للسرقة بالرياض .
وأظهر الفيديو ، الذي وثقته كاميرات مراقبة امرأة تسير في شارع بحي الشفا بالرياض -بحسب ما ذكره المغردون- ، وفجأة تأتي من خلفها سيارة مسرعة ويقوم أحد الأشخاص بداخلها بسرقة حقيبة المرأة .
وحاولت المرأة الإمساك بحقيبتها ولكن اللص جذبها بقوة حتى سحلها على الأرض .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. لحظة سرقة حقيبة امرأة في حي الشفا بالرياض وسحلها على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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