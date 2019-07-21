الخدمة المدنية: 83% يؤكدون قيمة التدريب وتعزيز المهارات العالية في البرنامج الوطني لتأهيل موظفي الموارد البشرية

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قامت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد “CIPD” بأجراء عملية استقرائية لآراء المشاركين والمستفيدين من البرنامج في مرحلته الاولى ، من خلال استبيان لقياس نسبة الرضى لديهم ، وذلك عبر طرح ثلاثة أسئلة تمحورت حول الفائدة التخصصية من التدريب ، والجوانب التدريبية ، ونسبة القيمة المعرفية والمهاريّة للقائمين على عمليات التدريب.

جاء ذلك في إطار استكمال الوزارة لجهودها في تطوير وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي “CIPD”عبر برنامج التأهيل الوطني لتلك القيادات والكوادر، والذي يعد من ابرز مشاريع الوزارة المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني.

وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان الخاص بقياس مدى الرضا حول البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في مرحلته الأولى 197 مشاركاً ومشاركة من الجهات الحكومية.

وفي جانب التدريب والفائدة التخصصية منه وهو السؤال الأول من الاستبيان جاءت نسبة 83% بما يفيد بالقيمة العالية للتدريب وقدرته على تعزيز المهارات، بينما اعتبر 14% انه الى حد ما سيساهم في تطويرهم، واعتبر اقل من 10% انه ذو فائدة ضئيلة.

وعن الجوانب التدريبية وتقييم تجربة المتدربين بشكل عام وهو السؤال الثاني للاستبيان اعتبر 83% من المشاركين بأن تجربتهم بالدورة كانت ممتازة فيما جنح ما نسبته 19% الى وصفها بالجيدة جداً واعتبرها 4% مقبولة،وعن تقييم محتوى الدورة جاءت النسب بـ 65% كممتازة و25% اعتبروها جيدة جداً و8% جيد فيما اعتبر 79 % من المشاركين ان هيكلة وتصميم الدورة ممتاز ووصفه 30 % منهم الى حد ما بالجيد جداً مقابل 9% مرضي.

وعن تقييم المدربين وهو الركيزة الثالثة لأسئلة الاستبيان فقد بلغت نسبة تميز المدرب من وجهة نظر المشاركين 89% بما فيها معايير التعاون والاجابة على الأسئلة فيما صوت 12% بنسبة جيد جداً مقابل 9% لتقدير وتقييم جيد، وعن تشجيع روح المشاركة والتفاعل من قبل المدربين جاءت رأي ما نسبته 75% ان المدرب ممتاز و29% انحازوا الى تقدير جيد جداً ونسبة 3% جيد.

وعن شرح المفاهيم وتحديد الأهداف من قبل المدرب فقد رأى ما نسبته 73% ان المدربين بدرجة ممتازة و20% جيد جداً فيما كانت نسبة 3% لتقدير جيد..

وعن مهارات المدرب في استخدام الأمثلة ذات الصلة و الاستنتاج والتلخيص فقد قيم 70% من المشاركين مهارة المدرب بالممتازة مقابل 20% جيد جداً وكانت النسبة الأقل 5% يعتقدون أنه جيد.

يذكر أنّ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام من ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية وتحقيق التحول المنشود في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

