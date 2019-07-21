وظائف في الاتصالات السعودية stc عبر موقع التوظيف الإلكتروني| كيفية التقديم من أجل اقتناص الفرصة

وظائف في الاتصالات السعودية، أعلنتها شركة الاتصالات السعودية stc عبر موقع التوظيف، حيث أوضحت أن لديها العديد من وظائف في الاتصالات السعودية الشاغرة، الأمر الذي شغل بال العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشروط وظائف في الاتصالات السعودية وكيفية التقديم من أجل اقتناص تلك الفرصة فضلا عن اهتمام بعد الشباب بالعالم العربي بالأمر وإمكانية تحقيق السفر إلى المملكة.

وظائف في الاتصالات السعودية

يمكنك معرفة كافة تفاصيل وظائف في الاتصالات السعودية أول بأول، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية.



شروط وظائف في الاتصالات السعودية

أعلنت وظائف في الاتصالات السعودية، والتي تكون في مدينة الرياض للذكور بشرط توافر عدد 10 سنوات من الخبرة

وعن وصف الإعلان، فهو ( مطلوب مناديب مبيعات للعمل بوكيل الاتصالات السعودية STC )- (مناديب / مشرفين مبيعات ( Outdoor /، ويشترط وجود خبرة ميدانية لا تقل عن سنتين ، بجانب خبرة في إحدى شركات الاتصالات مثل ( فودافون – اورانج – اتصالات – we – تي اي داتا – لينك – موبيل شوب – راديو شاك – امان – فوري – موبيليSTC- )

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حاصل علي مؤهل عالي

يجيد القيادة ويحمل رخصة

السن لا يزيد عن 30 سنة

الراتب + انتقالات + عمولات مجزية + جميع المصروفات الحكومية والتأمين الصحي .

كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وهندسية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

والوظائف هي، كالآتي:

مدير قسم التطوير وتصميم ذكاء الأعمال (BI Design & Development Section Manager). مدير قسم تطوير منصة مستودع بيانات المؤسسة (EDW Platform Development Section Manager). مدير قسم خدمات تعاون الشركات (Corporate Collaboration Services Section Manager). مدير هندسة الأعمال (Business Architecture Director). مهندس عمليات الشبكات ( Network Operations Engineer ).

ويمكنك الاطلاع والتقديم للوظائف السابقة، عبر الرابط الإلكتروني

شركة الاتصالات السعودية

تعتبر شركة stc، هي شركة الاتصالات السعودية، والمعروفة اختصاراً بأسم إس تي سي، هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، موفرة كافة الخدمات المتعلقة بخدمات الانترنت والتواصل عبر الهاتف بأقل قائمة أسعار أمام المقيمين والسعوديين في المملكة العربية السعودية، وتتيح كافة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني.