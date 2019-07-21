شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد)، من نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات المنطقة، تشمل «جدة، ورابغ، والقنفذة، والليث»، يبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.



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