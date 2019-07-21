وزارة المالية: إعفاء قرض بنك التسليف والادخار، وإعفاء القرض العقاري من صندوق التنمية

إعفاء قرض بنك التسليف، إعفاء القرض العقاري من صندوق التنمية، تقدم وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تتمثل في: وظائف للأفراد، الاستعلام عن أوامر الدفع، متابعة المعاملات المقدمة للوزارة، وخدمة الإعفاء من القروض بنك التسليف والصندوق العقاري للمتوفيين،كما تقدم الوزارة عدة خدمات لقطاع الأعمال والتي تتمثل في: متطلبات المالية، التحقق من الوثائق، وكذلك متابعة المعاملات والاستعلام عن الدفع، نختص في مقال اليوم بموضوع الإعفاء قرض بنك التسليف، وإعفاء القرض العقاري من صندوق التنمية، حيث يسمح لأهالي التوفيين بتقديم طلب إعفاء من الأقساط المتبقية من أي من فرض بنك التسليف أو القرض العقاري من صندوق التنمية.

نموذج إعفاء قرض بنك التسليف 1440

كما ذكرنا أعلاه فأن الإعفاء من قروض بنك التسليف أو القرض العقاري مخصصة للإعفاء عن المتوفيين فقط، ويتم تقديم طلب الإعفاء عن أحدي تلك القروض من خلال نموذج مخصص من وزارة المالية لطلب الإعفاء من القروض، كما يتطلب نموذج الطلب المعلومات التالية:

نوعية القرض، حيث يخصص النموذج الإعفاء لكل من قرض التسليف، القرض العقاري، القرض المقدم من الصندوق الزراعي.

رقم الهوية لصاحب القرض واسمه رباعيا.

معلومات الحفيظة المتمثلة في رقم آلحفيظة، تاريخ ومصدر الحفيظة.

كما يتطلب نموذج الإعفاء القروض من وزارة المالية الآتي: