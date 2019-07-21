رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية . وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق المملكة: