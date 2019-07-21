المملكة تحتل المركز 33 في 2019 IMO من بين 114 دولة

حققت المملكة ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» إنجازاً جديداً في أولمبياد الرياضيات الدوليIMO) 2019) بفوز الفريق السعودي بـ5 ميداليات: فضية واحدة، و4 برونزيات، وتحقيق المركز 33 بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد المقام في إنجلترا.

كما حقق الفريق السعودي مجموع درجات هو الأعلى في تاريخ مشاركات المملكة بحصوله على 124 درجةً، حيث كانت الدرجة الأعلى المسجلة سابقاً باسم المملكة في عام 2012، وبلغت 105 درجات.

إنجاز تاريخي

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أن هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق رفعَ ترتيب المملكة 27 مركزاً دفعة واحدة مقارنةً بالعام الماضي الذي احتلت فيه المملكة المركز 60 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد، وحققت ميداليتين فقط «فضية وبرونزية»، وضعتا المملكة في المركز الـ33 بين دول العالم المشاركة 114 دولة، والأولى خليجياً. وأضاف الدكتور المتحمي أن أبناء دوت الخليج حققوا إنجازاً آخر في مجموع الدرجات بالحصول على أعلى مجموع درجات خلال مشاركات الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات الدولي على مدى 15 عاماً «124 درجة»، رغم قوة المنافسة مع دول متقدمة وصاحبة خبرة كبيرة في الرياضيات.

حصد الجوائز

بين المتحمي أن هذا الفوز هو نتيجة لتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وهم: وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحقيق هذا الإنجاز وحصد الجوائز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع مكانة المملكة وجعلها من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً. وخاض الفريق السعودي الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي فترة إعداد خلال سلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين «موهبة» وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.

السعودية

تمتلك المملكة في رصيدها من المشاركات السابقة 25 ميدالية: فضيتان، و24 ميدالية برونزية، و6 شهادات تقدير. وحافظت على مركزها، كما تصدرت جميع الدول العربية منذ 2010.

2010

كازاخستان

برونزيتان، وشهادتا تقدير.

2011

هولندا

ميداليتان برونزيتان.

2012

الأرجنتين

المرتبة الـ29.

2013

كولومبيا

4 ميداليات برونزية.

2014

جنوب أفريقيا

4 ميداليات برونزية، وشهادتا تقدير.

2015

تايلاند

4 ميداليات: فضية واحدة، 3 ميداليات برونزية.

2016

المرتبة الـ41 من بين 111 دولة بـ4 ميداليات برونزية وشهادتي تقدير

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2017

البرازيل

المرتبة 39 من

أصل 111 دولة.

2018

رومانيا

المركز الأول عربياً.

2019

5 ميداليات والمركز الـ33.

الفائزون

- الميدالية الفضية

عمر حبيب الله - تعليم ينبع

- 4 ميداليات برونزية

أسعد صالح - تعليم جدة

نواف الغامدي - تعليم الشرقية

مروان خياط - تعليم مكة المكرمة

خالد العجران - تعليم الرياض

أولمبياد الرياضيات الدولي IMO

60 عاما مرت على الأولمبياد

- مسابقة دولية تقام سنويا

- تتضمن المسابقة إجراء اختبار ذي مستوى عالٍ من الصعوبة مكون من 6 أسئلة موزعية على يومان

- خصص لها 42 درجة تعطي في كل يوم 3 مسائل على مدى 4 ساعات ونصف

- يشارك فيها طلال ما قبل المرحلة الجماعية ( دون سن العشرين)

- تشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى

- أقيم أول أولمبياد عام 1959 في رومانية بمشاركة 7 دول فقط.

- زادت مشاركات الدول تباعا إلى أن وصل عدد الدول المشاركة قرابة 116 دولة.