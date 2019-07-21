المملكة تحتل المركز 33 في 2019 IMO من بين 114 دولة

كما حقق الفريق السعودي مجموع درجات هو الأعلى في تاريخ مشاركات المملكة بحصوله على 124 درجةً، حيث كانت الدرجة الأعلى المسجلة سابقاً باسم المملكة في عام 2012، وبلغت 105 درجات.
إنجاز تاريخي
أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أن هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق رفعَ ترتيب المملكة 27 مركزاً دفعة واحدة مقارنةً بالعام الماضي الذي احتلت فيه المملكة المركز 60 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد، وحققت ميداليتين فقط «فضية وبرونزية»، وضعتا المملكة في المركز الـ33 بين دول العالم المشاركة 114 دولة، والأولى خليجياً. وأضاف الدكتور المتحمي أن أبناء دوت الخليج حققوا إنجازاً آخر في مجموع الدرجات بالحصول على أعلى مجموع درجات خلال مشاركات الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات الدولي على مدى 15 عاماً «124 درجة»، رغم قوة المنافسة مع دول متقدمة وصاحبة خبرة كبيرة في الرياضيات.
حصد الجوائز
بين المتحمي أن هذا الفوز هو نتيجة لتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وهم: وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحقيق هذا الإنجاز وحصد الجوائز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع مكانة المملكة وجعلها من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً. وخاض الفريق السعودي الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي فترة إعداد خلال سلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين «موهبة» وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.
تمتلك المملكة في رصيدها من المشاركات السابقة 25 ميدالية: فضيتان، و24 ميدالية برونزية، و6 شهادات تقدير. وحافظت على مركزها، كما تصدرت جميع الدول العربية منذ 2010.
2010
كازاخستان
برونزيتان، وشهادتا تقدير.
2011
هولندا
ميداليتان برونزيتان.
2012
الأرجنتين
المرتبة الـ29.
2013
كولومبيا
4 ميداليات برونزية.
2014
جنوب أفريقيا
4 ميداليات برونزية، وشهادتا تقدير.
2015
تايلاند
4 ميداليات: فضية واحدة، 3 ميداليات برونزية.
2016
المرتبة الـ41 من بين 111 دولة بـ4 ميداليات برونزية وشهادتي تقدير
2017
البرازيل
المرتبة 39 من
أصل 111 دولة.
2018
رومانيا
المركز الأول عربياً.
2019
5 ميداليات والمركز الـ33.
الفائزون
- الميدالية الفضية
عمر حبيب الله - تعليم ينبع
- 4 ميداليات برونزية
أسعد صالح - تعليم جدة
نواف الغامدي - تعليم الشرقية
مروان خياط - تعليم مكة المكرمة
خالد العجران - تعليم الرياض
أولمبياد الرياضيات الدولي IMO
60 عاما مرت على الأولمبياد
- مسابقة دولية تقام سنويا
- تتضمن المسابقة إجراء اختبار ذي مستوى عالٍ من الصعوبة مكون من 6 أسئلة موزعية على يومان
- خصص لها 42 درجة تعطي في كل يوم 3 مسائل على مدى 4 ساعات ونصف
- يشارك فيها طلال ما قبل المرحلة الجماعية ( دون سن العشرين)
- تشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى
- أقيم أول أولمبياد عام 1959 في رومانية بمشاركة 7 دول فقط.
- زادت مشاركات الدول تباعا إلى أن وصل عدد الدول المشاركة قرابة 116 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تحتل المركز 33 في 2019 IMO من بين 114 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.