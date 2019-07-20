6 وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

2019-07-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير إدارة التطوير الإحصائي: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث عمليات).

. مدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (الإحصاء، الاقتصاد، أساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات).

Advertisements

. أخصائي إحصاء: شهادة الماجستير في تخصص الإحصاء.

. مطور نظم أمن المعلومات (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو المعلومات الإدارية، أو أمن المعلومات).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)