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الملك وولي العهد يعزيان آبي في ضحايا حريق كيودو
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا ترو أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.
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