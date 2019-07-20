خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري المؤقت بفوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.
وعَدَّ خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًّا أسعد الجميع.
وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة، وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
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