1399 مستفيدا من وحدة الأطراف الصناعية

وأوضح مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، أن وحدة الجبائر والأطراف الصناعية في الجمعية قامت خلال تلك الفترة بخدمة 1399 حالة محولة من عدة مراكز ومستشفيات من داخل وخارج المنطقة الشرقية تنوعت بين أطراف صناعية وجبائر وأحذية طبية.
وأضاف المحبوب أن الوحدة تضم العديد من الأخصائيين والفنيين وتمتاز بتصنيع الأطراف والتعويضية والجبائر الثابتة والمتحركة بأنواعها من أجود أنواع الخام، والفرشات الطبية بأنواعها لعلاج التسطح وتشوهات الأقدام والأحذية الطبية بأنواعها مع الأخذ بالاعتبارات الوظيفية والتجميلية، كما تتميز بأحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث خدمت الوحدة ما يقارب أكثر من 11 ألف شخص بين ذكور وإناث بمختلف مراحل العمر منذ إنشائها.
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