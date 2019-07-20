رفع 130 ألف متر مكعب من الأنقاض بالشرقية

وبين الشمري أن الحملة تلقت أكثر من 1200 بلاغ تركزت في نطاق بلدية غرب الدمام لما تشهده من نمو عمراني، مبيناً أن الحملة أزالت 307 لوحات إعلانية غير مرخصة، مشيراً إلى أن «وسم #شرقيةجميلة بلا_أنقاض» شهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل المهتمين بالحملة عبر تويتر.
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