رفع 130 ألف متر مكعب من الأنقاض بالشرقية

رفع رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، على التوجيه بتمديد حملة «شرقية جميلة بلا أنقاض» التي اختتمت مؤخراً أعمالها، بعد 4 أسابيع من العمل المتواصل، أسفرت عن رفع أكثر من 130 ألف متر مكعب من الأنقاض من أحياء حاضرة المنطقة الشرقية.

وبين الشمري أن الحملة تلقت أكثر من 1200 بلاغ تركزت في نطاق بلدية غرب الدمام لما تشهده من نمو عمراني، مبيناً أن الحملة أزالت 307 لوحات إعلانية غير مرخصة، مشيراً إلى أن «وسم #شرقيةجميلة بلا_أنقاض» شهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل المهتمين بالحملة عبر تويتر.