20 مليونا لصيانة 140 مسجدا بالمنطقة المركزية

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدين بتكلفة تجاوزت 20 مليون ريال لصيانة 140 مسجدا بالمنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة، في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري 1440. وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن العقدين جاءا لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بمكة أنهى التعاقد مع مؤسستين وطنيتين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة حول الحرم والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة لمدة 3 سنوات.
وبين الخامري أن العقدين يأتيان إضافة إلى العقود التي أُبرمت مؤخراً لعددٍ كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة.
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