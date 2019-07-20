دعم القرض العقاري لأصحاب الدخل اكثر من 14 الف ريال

قام صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بعمل بعض التعديلات لدعم المستفيدين من القروض العقارية، لكي يتناسب مع دخلهم الشهري، وقد قامت المملكه السعودية علي هذه التعديلات لكي يصل الدعم السكني لأكبر عدد من المستفيدين في المملكة السعودية، ولكي تزيد نسبة تملك السكان العقارات داخل المملكه.

ألية دعم القرض العقاري

تأتي هذه التعديلات التي قام بها صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، في حالة الموطنيين السعوديين التي يتعدي دخلهم الشهري 14 الف ريال سعودي، فأن الدعم القرضي العقاري سوف يقل بنسبة تزيد كلما يزيد الراتب الشهري، ويقل هذا الدعم بنسبة 5% كلما زاد المرتب الشهري بمبلغ 1000 ريال سعودي، ومعنى هذا انه اذا اصبح راتبك 15 الف ريال سوف يقل دعم القرض العقاري ليصبح بنسبة 95%، وجاء ايضا في هذه التعديلات ان الحد الادني للدعم سوف يصبح بنسبة 35%، وذلك يعتمد علي نسبة الدخل وعدد افراد الاسرة.

في ظل هذه التعديلات فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان والسعودية “سيف السويلم ” ان التعديلات الجديدة تنص علي ان نسبة الدعم تزيد 5% علي كل فرد اضافي من افراد الاسرة، واوضح السويلم انه طبقا للتعديلات الجديده يمكن لكل من يزيد مرتبه عن 14 الف ريال ان يستفيد بدعم اعلي مما كان مسبقاً، هذا وقد تم العمل بالتعديلات الجديدة علي منظومة الصندوق العقاري، و يسعى الصندوق العقاري للتحسين من العمل في داخله و زيادة استخدام البرنامج التمويلي.