تعرف علي “عروض” كارفور السعودية لعام 2019

العديد من الاسر السعودية تنتظر كل يوم العروض والتخفيضات من كارفور السعودية، والمعروف عنه توفير كافة المنتجات بأسعار مخفضه وعروض عديده، ومنها الاجهزه الكهربيه والاجهزه المنزليه والمواد الغذائيه والاستهلاكيه بأنواع وماركات مشهوره ومتعدده و بأسعار بسيطه مقارنة بالمحلات الاخرى .

عروض كارفور السعوديه هذا العام

تواصل اليوم كارفور عروضها القوية والمنافسة للاسواق والمحلات الخارجية، حيث اصدرت هذا العام كارفور السعودية العديد من العروض الخاصه بالاجهزه المنزليه والالكترونية من تابلت وموبيلات والعديد من العروض التي تعودنا عليها من كارفور، بالاضافه الي العديد من العروض الخاصه بالمنتجات الغذائيه التي موجوده في اسواق هايبر كارفور بجميع فروعه مثل الرياض و جدة والدمام والمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية.

عروض كارفور للجولات

كما اصدرت كارفور هذا الاسبوع العديد من العروض علي الجولات والهواتف الذكية، ومنها عروض عليهواتف من شركات مختلفة وماركات عالميه ومن هذه الهواتف:- I phone 6s plus و I phone 7 plus، والعديد من الهواتف الذكية الموجوده بالاسواق.

أحدث عروض كارفور السعودية

كما اصدر كارفور السعودية اليوم قائمه تحتوي علي اسعار وعروض لكافة المنتجات الغذائيه و الالكترونيه والتي كانت كلأتي، خصم ١٠% عند شرائك لمنتجاتك المفضلة من الفواكه المجففة والمكسرات، خصم ١٠% على جميع أنواع اللبنة المعبأة، خصم ١٠% على جميع أنواع مياه الشرب والمياه الغازية، بالأضافه الي العديد من العروض علي معطرات الجو و كامل احتياجات السفر من حقائب واشياء اخري، وعروض اخري علي شاشات التلفزيون واللمبات الموفره ، كما توفر كارفور السعوديه خدمة التوصيل المجاني لكافة منتجاتها.

وتستمر اسواق كارفور السعوديه في تقديم العروض علي كافة منتجاتها بأسعار بسيطه واقل من المحلات الاخري.