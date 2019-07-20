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"السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:38 PM

"السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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، "السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية ،
المصدر : الخليج 365

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