محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك. Advertisements 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:38 PM "السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية "السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك. الكلمات المفتاحية ، "السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية ،

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