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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إدارة نادي الهلال احتفالاً مبسطًا للحارس العماني علي الحبسي بعد انتهاء ارتباطه بالهلال، وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد؛ وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي.
ومن جهة أخرى وصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج اليوم السبت إلى مقر معسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن أجرى فحوصًا طبية في مدينة ليون الفرنسية؛ للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والتي ستكون بشكل تدريجي، على أن يتابع الجهاز الطبي حالته الطبية طوال مشاركته التدريجية في التدريبات الجماعية، قبل اعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات والمناورات الفنية.
كما أبلغت إدارة الهلال وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق برفض العروض المقدمة للاعب، بعد طلب الجهاز الفني استمراره مع الفريق.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:24 PM
أقامت إدارة نادي الهلال احتفالاً مبسطًا للحارس العماني علي الحبسي بعد انتهاء ارتباطه بالهلال، وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد؛ وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي.
ومن جهة أخرى وصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج اليوم السبت إلى مقر معسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن أجرى فحوصًا طبية في مدينة ليون الفرنسية؛ للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والتي ستكون بشكل تدريجي، على أن يتابع الجهاز الطبي حالته الطبية طوال مشاركته التدريجية في التدريبات الجماعية، قبل اعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات والمناورات الفنية.
كما أبلغت إدارة الهلال وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق برفض العروض المقدمة للاعب، بعد طلب الجهاز الفني استمراره مع الفريق.
، الهلال يودع الحبسي .. ويرفض رحيل إدواردو ،
المصدر : الخليج 365
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