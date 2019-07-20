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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من 8500 حاج وحاجة استقبلهم المنفذ حتى اليوم

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، وتم إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في وقت قياسي.

فيما قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير على ما لاقوه من حفاوة وترحيب وخدمات متكاملة خففت عنهم عناء السفر.

يُشار إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر حتى اليوم أكثر من 8500 حاج وحاجة.

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 09:13 PM

أكثر من 8500 حاج وحاجة استقبلهم المنفذ حتى اليوم

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق
عويد التومي

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، وتم إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في وقت قياسي.

فيما قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما لاقوه من حفاوة وترحيب وخدمات متكاملة خففت عنهم عناء السفر.

يُشار إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر حتى اليوم أكثر من 8500 حاج وحاجة.

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، منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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