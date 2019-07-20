نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 بالسجل المدني في السعودية

أُعلن في المملكة العربية السعودية الخميس الماضي 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق لتاريخ 18 يوليو 2019م نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 الفترة الأولى الورقي للذكور والإناث.

وأعلن مركز قياس نتائج قياس القدرة المعرفية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهوية.

ويمكن المركز الوطني للقياس المواطنين المسجلين معرفة نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 ونتائج القياس الخاصة لكل من الجهات الحكومية والأفراد وقطاع الأعمال.

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ويعد اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس التي يجريها المركز الوطني للقياس، لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويقيس الاختبار مجموعة من القدرات التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

فيما أكد المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد أن هناك تكاملا مع الجهات الحكومية فيما يخص نتائج قياس من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية " يسر ".

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