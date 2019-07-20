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انقطاعات مستمرة للكهرباء في هجن تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
شكا مواطنون من انقطاعات مستمرة للكهرباء في ميدان هجن تبوك، على مدى يومين متتاليين، مطالبين السعودية للكهرباء بمعاينة المنطقة وإصلاح الخلل.
وأكد البعض أن الأزمة ليست فقط في ميدان الهجن، بل إن الأحياء الشمالية تنقطع فيها الكهرباء بشكل مستمر ثم تعود، وهو ما يسبب مشكلة في الأجهزة الكهربائية أو حوادث.
وردت الكهرباء عبر العناية بالمشتركين على الشكوى بتقديم اعتذار على مرورهم بهذه التجربة، آملين بتسجيل بلاغ عبر موقع الشركة، على الرابط هنا أو من خلال تطبيق “الكهرباء” أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال، على الرقم 933.
في سياق آخر، شكا مواطنون من انقطاع في الكهرباء أيضًا شرق الرياض مستمر منذ أكثر من ساعة بدون تدخل من الكهرباء أو توضيح، وهو ما ردت عليه الشركة بضرورة تقديم بلاغ عبر الموقع.
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