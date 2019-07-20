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الرياض الآن حر وغبار

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2019-07-20

الرياض الآن حر وغبار

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرضت منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، لأحوال جوية غير مستقر؛ تتمثل في موجة من الغبار والأتربة مع طقس حار.

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وتسبب الغبار الكثيف في تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وسط تحذيرات لقائدي المركبات من القيادة في هذه الأحوال الجوية الصعبة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.





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