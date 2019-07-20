إليكم رابط الإستعلام وفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كل ما يتعلق في مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث طالب العديد من مستحقي الضمان في دولة المملكة العربية السعودية بضروة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، وذلك بسبب تأخرها، وحاجة تلك الاسر للدعم المالي والنقدي من أجل مواجهة الظروف الحياتية الصعبة التي تمر بها بسبب غلاء الاسعار وإرتفاع قيمة السلع والخدمات، ويبحث الكثير من المواطنين عن سبب تأخر صرف مساعدة المقطوعة وما أسباب ذلك، ولم يتم تحديد بشكل رسمى موعد صرف المساعدات المقطوعة حتى الآن .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية عن العديد من الشروط من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة، ومن بين تلك الشروط ما يلي :-

تصرف مساعدة المقطوعة بصورة سنوية أو شهرية حسب وزارة العمل وتكون بصورة جوزيه . يتم تحديد قيمة الإعانة حسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرف مساعدة المقطوعة بشكل متتالي أو شهري، حيث أنه ليس هناك أي تواريخ معينة لتقديمها. تصرف مساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي على أساس الأسر الأشد حاجة إلى المال. لابد من تقديم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليًا لتلك المساعدة من أجل تحديد قيمته .

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة

خصصت وزارة العمل رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة، وذلك من أجل الإستعلام بشكل سهل وسريع، وقد خصصت الوزارة رقم من أجل التواصل والإتصال، حيث يمكن لإي مواطن الإتصال على الرقم الخاص 8001222777، ثم القيام بإدخال رقم الهوية، وإختيار الخدمة، أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــنـــا