محمد بن مسعود - الدمام - تتحرى الجهات الأمنية عن حادثة سرقة حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، حيث بدأت في جمع المعلومات للوصول الى الجاني والقبض عليه.

وكان فيديو متداول صوّر من كاميرات مراقبة قد وثق عملية السرقة، بعدما اقترب قائد مركبة من المرأة خلال سيرها وقام بسحب الحقيبة من يدها، وهو ما تسبب في سقوطها على الأسفلت.

الجهات الأمنية تتحرى عن سارق حقيبة المرأة في الفيديو المتداول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-20 تتحرى الجهات الأمنية عن حادثة سرقة حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، حيث بدأت في جمع المعلومات للوصول الى الجاني والقبض عليه.

وكان فيديو متداول صوّر من كاميرات مراقبة قد وثق عملية السرقة، بعدما اقترب قائد مركبة من المرأة خلال سيرها وقام بسحب الحقيبة من يدها، وهو ما تسبب في سقوطها على الأسفلت.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 Advertisements 04:27 PM تتحرى الجهات الأمنية عن حادثة سرقة حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، حيث بدأت في جمع المعلومات للوصول الى الجاني والقبض عليه.

وكان فيديو متداول صوّر من كاميرات مراقبة قد وثق عملية السرقة، بعدما اقترب قائد مركبة من المرأة خلال سيرها وقام بسحب الحقيبة من يدها، وهو ما تسبب في سقوطها على الأسفلت.

، الجهات الأمنية تتحرى عن سارق حقيبة المرأة في الفيديو المتداول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تتحرى عن سارق حقيبة المرأة في الفيديو المتداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.