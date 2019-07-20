طلب تأشيرة زيارة عائلية، هي خدمة تقدمها وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، للمقيمين الراغبين في تقديم طلب زيارة عائلية لذويهم من الدرجة الأول، وتتيح هذه الخدمة زيارة الأقارب من الدرجة الأولى للمقيمين في السعودية وهم ( الزوجة – الأبناء – الوالدين )، وإذا كانت تأشيرة الزيارة صالحة لمدة 3 أشهر ، فمن الممكن تجديدها مرة أخرى أي ما يصل إلى 6 أشهر، وهناك مهن محددة يسمح لها بتقديم طلب الزيارة العائلية و ذلك حسب قرار مجلس الوزراء حيث يتم قبول طلب أي زيارة عائلية من قبل جميع المهن باستثناء المهن الأتية: السائق سواء سائق الشاحنات أو السائق الخاص، والعامل كالعامل الزراعي أو عامل النظافة أو عامل فني و كل ما يطلق عليه عامل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الإستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين وشروط التقديم عليها عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

إستعلام طلب زيارة عائلية

أولا قم بتسجيل الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

ثم قم بملئ كل بيانات الطلب، ثم تقديم الطلب الإلكتروني.

ثم قم بطباعة هذا الطلب بعد ملئ بياناته.

ثم قم بتجهيز الأوراق المطلوبة لتأشيرة الزيارة العائلية، وأن يقوم المقيم في المملكة العربية السعودية بدفع جميع الرسوم المتعلقة بطلب الزيارة العائلية.

بعد ذلك يجب على المستعلم التوجه إلى جهة العمل أو الغرفة التجارية من أجل الحصول على ختم للنموذج الإلكتروني الذي تم طباعته.

رسوم للحصول على تأشير دخول متعددة للمملكة

رسوم تأشيرة من أجل الإقامة لمدة 6 أشهر هي 3000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة للإقامة لمدة 12 شهر هي 5000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة للإقامة لمدة 24 شهر هي 8000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية

رسوم حكومية وهي 2000 ريال سعودية.

رسوم دخول السعودية وهي 2000 ريال سعودي وتدفع لمرة واحدة.

شروط طلب زيارة عائلية