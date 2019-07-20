السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

هطلت مساء أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على قرى شمال محافظة الطائف المبيرز، ومملكة، والسوعاء، والخليصه، وطادة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:31ت م

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