السعودية اليوم / الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والضالع



عدن 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

دحر الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواقع تتمركز فيها وحدات منه بجبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر مصدر عسكري يمني أن عشرة عناصر من الميليشيا قتلوا وجرحوا في تبة "مخابي القردعي" بمنطقة قانية.

وفي محافظة الضالع بجنوب اليمن، هاجم الجيش اليمني عناصر من الميليشيا في التباب السود بجبهة " باب غلق"، شمالي مديرية قعطبة.

وقال مصدر عسكري لموقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش هاجمت الميليشيا وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.

كما شن الجيش اليمني قصفاً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا في منطقتي الفاخر، والزبيرية، بالمديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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