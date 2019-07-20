اجتماعي / تنمية نعجان تطلق "الملتقى الصيفي للأطفال" غداً



السيح 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً "الملتقى الصيفي للأطفال"، الذي ينفذه القسم النسائي التابع للجنة.

ويهدف الملتقى الذي يقام في مقر اللجنة بحي الطويلعه في نعجان إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال بالمفيد والترفيه الهادف وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على نمو شخصياتهم وإثراء معرفتهم.

وتشمل برامج الملتقى على تدريب الأطفال لبعض المهن والأعمال الفنية التي تنمي الإبداع والتميز الفردي، بجانب فعاليات المسرح الثقافي والترفيهي وبعض المسابقات

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة.

// انتهى //

07:42ت م

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السيح 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً "الملتقى الصيفي للأطفال"، الذي ينفذه القسم النسائي التابع للجنة.ويهدف الملتقى الذي يقام في مقر اللجنة بحي الطويلعه في نعجان إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال بالمفيد والترفيه الهادف وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على نمو شخصياتهم وإثراء معرفتهم.وتشمل برامج الملتقى على تدريب الأطفال لبعض المهن والأعمال الفنية التي تنمي الإبداع والتميز الفردي، بجانب فعاليات المسرح الثقافي والترفيهي وبعض المسابقات الرياضية والترفيهية.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:42ت م0008

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