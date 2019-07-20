شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بيروت يبحث مع النائب اللبناني مستجدات الأحداث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني إلياس حنكش. وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني إلياس حنكش. وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

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