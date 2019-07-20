نظام ابشر وخدمات البوابة| ابشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول ورابط Absher

نظام ابشر هو نظام متكامل الأركان ومشروع كبير عملت المملكة العربية السعودية على تحقيقه، وعلى تحقيق اركانه بشكل متكامل، حتى أصبح هناك 11 مليون مستخدم على منصة ابشر، وهو حلم الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية، وقدم النظام أكثر من 160 خدمة إلكترونية منذ إنطلاقه، ويهدف النظام إلى رفع الأداء الحكومي للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتحسين الاتصالات الداخلية، وتقديم الخدمات بانسيابية وسهولة، وتقديم مستوى خدمات أفضل للمستفيدين، وتقديم المساندة لبرامج الدعم الإقتصادي، ويمكن للمواطن السعودي الآن، التقديم على كافة الخدمات من خلال موقع إلكتروني واحد.

ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم خدمات نظام ابشر، ورابط البوابة الإلكترونية وكيفية التسجيل بها وتغيير كلمة المرور، والإجابة على أكثر الأسئلة التي قد تواجه المواطن عند التسجيل على النظام الإلكتروني.

خدمات ابشر الإلكترونية

تقدم منصة ابشر العديد من الخدمات متواجدة في مكان واحد مثل:

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الجوازات بوابة ابشر

إصدار جواز السفر السعودي

تجديد جواز السفر السعودي.

نقل خدمات العمالة المنزلية.

تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

تصاريح السفر للتابعين.

إصدار الإقامة.

تجديد الإقامة.

‏تفويض استقبال القادمات للعمل

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

تمديد تأشيرة الزيارة.

طلــب تصريــح الدخــول إلــى مكــة أثنــاء موســم الحــج .

حجز موعد.

المرور الخدمات الإلكترونية والاستعلامات

تجديد رخصة القيادة. إضافة مستخدم فعلي لمركبة )داخل المملكة(. طلبات تفويض مركبات في بانتظار الموافقة. ‏التفاويض على مركبات املكها. إلغاء مستخدم لمركبة. تجديد استمارة المركبة. الإستعلام عن المخالفات المرورية. الإستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية. الإستعلام العام عن صالحية التأمين على المركبات. الإستعلام العام عن مركبات أنا مفوض عليها.

الأحوال المدنية الخدمات الإلكترونية

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

حجز موعد.

تحسين.

تقدير.

بياناتي.

طلب وثيقة بدل فاقد.

التعريف بتابع.

إدارة التفويض

تفويض خدمات أبشر. تفويــض مراجعــة قطــاع “الجــوازات، الأحوال، المــرور” خدمة إعادة إنشاء كلمة المرور. خدمة توثيق عقود الإيجار. خدمة إصدار تصاريح الحج. خدمة قبول. خدمة توصيل الوثائق.

ابشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول

لتسجيل الدخول على بوابة ابشر، والاختيار بين خدمات الجوازات، مثلا تجديد الجواز أو إصدار الجواز يكون كالتالي:

في حالة حاولت تسجيل الدخول إلى البوابة، وفشلت المحاولة فقط يكون بسبب تعطل النظام حينها، يمكنك معاودة التسجيل الدخول لاحقا.

يرجى العلم أن تسجيل الدخول لا يحتاج إلى جواز سفر.

أما لتسجيل الدخول كمستخدم جديد، قم بفتح ، قم بكتابة البيانات المطلوبة، مثل رقم الجول، البريد الإلكتروني، الاسم، والبيانات الأخرى، ثم كتابة رقم المرور المدون في صفحة التسجيل، والضغط على التالي إلى أن يكتمل التسجيل.

في حالة كنت مسجل سابقا بالفعل، قم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور والرمز المرئي.

كيفية إعادة إنشاء كلمة المرور في ابشر

قم في البداية باختيار تسجيل الدخول. اضغط على إنشاء كلمة مرور جديدة. ادخل اسم المستخدم. قم بكتابة رقم الهوية ورمز الصورة المرئية. قم بكتابة رمز التفعيل المرسل إلى جوالك، مع كتابة رقم الهوية الوطنية. أعد كتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها. ثم الإجابة على السؤال السري.

سنتابع معكم في مواضيع تالية خدمات ابشر بالتفصيل، وخاصة خدمات تجديد جواز السفر أو الخدمات الخاصة بالإقامة.