تويتر ستوضح سبب عبارة “هذه التغريدة غير متاحة”

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لابد أنك لاحظت انتشار عبارة “هذه التغريدة غير متاحة” كردود وتفاعلات على الكثير من التغريدات مؤخراً، وسبب ظهور هذه العبارة هي أنها إما تغريدات محذوفة، أو من حسابات محمية وتعرض فقط للمتابعين، أو لكلمات مفتاحية تم كتمها، وتويتر ستحاول إيضاح السبب قريباً.

لم تقدم تويتر أية أمثلة توضح كيف ستتصرف مع هذه التغريدات، لكنها أكدت أنها تعمل على الموضوع وستقدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا الإجراء من شأنه تخفيف استغراب المستخدمين غير المعتادين على تويتر، كما أنها تجعل تسلسل الردود يبدو مقنعاً وواضحاً أكثر عندما تعرف سبب عدم ظهور بعض التغريدات.

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على الأقل عندما تعرف سبب عدم ظهور كل تغريدة، يكون الوضع أفضل من مجرد عبارة “هذه التغريدة غير متاحة”

الجدير بالذكر أن تويتر تضع إشارة تميز التغريدات التي تم حذفها لانتهاكها معايير استخدام الخدمة، وكذلك عندما يتم الرد عليك من حساب قمت بحظره، وقد تطبق أمر مشابه مع كل تغريدة غير متاحة.

من ناحية اخرى تختبر تويتر أيقونات جديدة تظهر بجانب صورة الملف الشخصي لتعطيك معلومات عن الردود ضمن مجموعة التغريدات. فمثلاً سيظهر أيقونة مايكروفون صغير بجانب صورة الأشخاص الذين يردون على تغريداتهم..، وهناك أيقونة @ للأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم في التغريدة الأساسية.

