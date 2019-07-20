صورة بالأقمار الصناعية توضح تأثر منطقة الرياض بالأتربة التي تتسبب في انعدام الرؤية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صورة التقطت بالأقمار الصناعية، توضح تأثر منطقة الرياض بالأتربة المثارة التي تتسبب في شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة في تحديثها لحالة الرياح النشطة، أن تؤثر خلال الساعات القادمة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة عسير، ومن ثم تتحسن بالتدريج خلال الليل. وكانت منطقة الرياض قد شهدت رياحاً نشطة مصحوبة بموجة غبار كثيف، ما أدى لتدني مستوى الرؤية الأفقية في أغلب المدن والمحافظات، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.