تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شيعت جموع غفيرة، عصر اليوم الجمعة، جثمان الطالب السعودي قاسم عدواي الذي لقي حتفه في شلالات نياغرا، بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة.

وقال إبراهيم خضير ابن عمة قاسم: “وصل جثمان قاسم عداوي إلى مكة المكرمة، وتم دفنه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع، ونشعر بالحزن والأسى، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة”، بحسب “العربية”.

Advertisements

وكان الطالب عداوي قد تم العثور عليه بعد 6 أيام غريقًا، وتم التعرف عليه وإبلاغ زوجته.