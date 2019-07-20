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تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا

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2019-07-20

تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شيعت جموع غفيرة، عصر اليوم الجمعة، جثمان الطالب السعودي قاسم عدواي الذي لقي حتفه في شلالات نياغرا، بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة.

وقال إبراهيم خضير ابن عمة قاسم: “وصل جثمان قاسم عداوي إلى مكة المكرمة، وتم دفنه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع، ونشعر بالحزن والأسى، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة”، بحسب “العربية”.

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وكان الطالب عداوي قد تم العثور عليه بعد 6 أيام غريقًا، وتم التعرف عليه وإبلاغ زوجته.





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