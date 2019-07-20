- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شيعت جموع غفيرة، عصر اليوم الجمعة، جثمان الطالب السعودي قاسم عدواي الذي لقي حتفه في شلالات نياغرا، بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة.
وقال إبراهيم خضير ابن عمة قاسم: “وصل جثمان قاسم عداوي إلى مكة المكرمة، وتم دفنه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع، ونشعر بالحزن والأسى، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة”، بحسب “العربية”.
وكان الطالب عداوي قد تم العثور عليه بعد 6 أيام غريقًا، وتم التعرف عليه وإبلاغ زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان عداوي غريق نياغرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.