شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات الخاصة» تدرب النساء والأشبال على الرماية في مهرجان الورد والفاكهة بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)، رصد وتصوير (نادر العنزي) ضم مهرجان الورد والفاكهة في تبوك بنسخته السابعة اليوم (الجمعة) العديد من الفعاليات مثل، تدريب قوات الأمن الخاصة للأشبال على الرماية ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة. وأتاح المهرجان الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة «جرب رمايتك».



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