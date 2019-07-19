شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت إمارة الجوف بشأن تخصيص «إيميل» لاستقبال الشكاوى؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكدت إمارة منطقة الجوف أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص «إيميل» خاص بمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد.

وشدد المنسق الإعلامي بالإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، على أن ما يتم تداوله بشأن هذه الرسالة غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم يصدر عن إمارة المنطقة أية دعوة بهذا الشأن.

وقال الحموان: «أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، يحرصان على تلقي الملاحظات والاقتراحات والشكاوى خلال استقبالهما المواطنين والمواطنات بصفه يومية أثناء الدوام الرسمي، أو عبر القنوات الرسمية، ومتابعة معاملات وقضايا المواطنين».

وطالب المنسق الإعلامي بعدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح، حتى لا يتعرض من يساهم في نشرها للمسائلة.