محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقيتَيْ مواساة من خادم الحرمين وسمو ولي عهده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق. وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق؛ ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء". 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 10:47 PM عبر برقيتَيْ مواساة من خادم الحرمين وسمو ولي عهده Advertisements القيادة تعزي الرئيس الأرجنتيني في وفاة قائد البلاد الأسبق القيادة تعزي الرئيس الأرجنتيني في وفاة قائد البلاد الأسبق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في وفاة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق. وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق؛ ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء". الكلمات المفتاحية ، القيادة تعزي الرئيس الأرجنتيني في وفاة قائد البلاد الأسبق ،

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