السعودية تُحذر من تأشيرات الحج المُزورة

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، اليوم الجمعة، من التعامل مع شركات السياحة التي "تستغل" موسم الحج في كل عام وتصدر تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز"، قالت السفارة في بيان لها، "نظرا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات".

وأوضحت السفارة أن تلك الشركات "تخالف الأنظمة المتبعة"، مما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.

وأضاف البيان: "يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة السعودية وجمهورية مصر".