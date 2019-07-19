معلّمون لـ«عاجل»: «رسوم» و«درجات» الرخصة المهنية للمعلمين «تعجيزية»

انتقد معلمون ومعلمات، شروط هيئة تقويم التعليم والتدريب، من أجل الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، لاسيما «تحقيق درجة الاختبار المؤهلة لتجديد الرخصة»، و«رسوم الاختبار».

وناشدوا الجهات المعنية (خاصة هيئة تقويم التعليم) بـ«إعادة النظر في ملف درجة الاختبار المؤهلة لتجديد الرخصة، ورسوم الاختبار...».

وقال معلمون وناشطون في الملف التعليمي، إن «الدرجة المطلوبة لتحقيق رخصة المعلم عالية.. ولا يمكن تقييم مستوى المعلم أو مؤهلاته وفق هذه الدرجة...».

وعبَّروا عن اعتراضهم على «إجراء اختبار وحيد لقياس خبرات متراكمة لعدة سنوات»، مطالبين في الوقت نفسه بـ«تخفيضها لتحقيق التوازن في الأهداف».

وتساءلت الناشطة لطيفة الدليهان: «إذا كانت الرخصة أمرًا لا بد منه؛ فلماذا التشدّد في استخراجها على هذا النحو الملزم من الهيئة؟».

وقالت: «يجب إعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانيًا، مع زيادة مدة صلاحية الرخصة...».

وتابعت: «لا بد من عمل دورات عن الاختبار، كون الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار في راتبه...»، وهو الرأي الذى نال استحسان عدد كبير من المعلمين والمعلمات.

بدورها، قالت هناء (معلمة): «إذا استمرت اشتراطات الرخصة على هذا النحو، فسيكون جُل اهتمام المعلم في الحصول عليها مُنصرفًا بشكل أو بآخر عن مهمته الأساسية».

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وأضافت: «في هذه الحالة، هذا حقه في الحصول على الأمان الوظيفي، حتى لا يستنزف المعلم في رسوم الاختبار...».

وتأتي هذه المطالب من المعلمين والمعلمات، قبل إعلان هيئة تقويم التعليم «آلية الحصول على الرخصة».

ويرى المعترضون أن الهيئة كان يجدر بها التعامل معها كـ«رخصة ممارسة»، وليست «تقويمًا»، خاصة مع خبرة المعلمين والمعلمات.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للحصول على رخصة معلم ممارس، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل الشهادة الجماعية، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

وبالنسبة لشروط الحصول على رخصة معلم متقدم، يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية، وإتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، ودرجة الاجتياز المحددة.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم، في وقت سابق، أن هناك اختبارين للحصول على الرخصة (عام.. تخصصي) وأن رسوم الاختبار قيمتها 150 ريالًا لكل اختبار.

ووضعت الهيئة رتبة معلم ممارس للحاصلين على درجات من 100 ما بين 50 درجة كحد أدنى و69 درجة كحد أعلى.

ويلزم الراغب في رتبة معلم متقدم الحصول على درجات 70 كحد أدنى، و84 كحد أعلى، وتكون رتبة معلم خبير للحاصلين على درجة 85 فما فوق في الاختبار المخصص لهذه الدرجة.