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وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير الأسرة (عدد 5 وظائف).
. مدير الحالة.
. منسق الطوارئ (للنساء).
. منسق قسم السكتة الدماغية.
. أخصائي العلاج التنفسي.
. طبيب مقيم- طب الأسرة.
. طبيب مقيم- الأمراض الجلدية.
. طبيب مقيم- جراحة تجميلية.
وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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