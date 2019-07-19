السعودية | تشييع جثمان غريق نياغرا إلى مثواه الأخير في مكة

شكرا لقرائتكم تشييع جثمان غريق نياغرا إلى مثواه الأخير في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شيعت عصر اليوم الجمعة جموع غفيرة جثمان الطالب السعودي #مفقود_شلالات_نياغرا، قاسم عداوي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة.

وقال إبراهيم خضير ابن عمة قاسم لـ"الخليج 365": "وصل جثمان قاسم عداوي إلى مكة المكرمة، وتم دفنه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع، ونشعر بالحزن والأسى ونسأل الله له الرحمة والمغفرة".

وكان الطالب عداوي قد تم العثور عليه بعد 6 أيام غريقاً، وتم التعرف عليه وإبلاغ زوجته التي قالت حينها بعبارات مكلومة لـ"العربية.نت": "الحمدلله على قضائه وقدره وأسأل الله أن يعينني على تربية أولادي".