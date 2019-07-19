، جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج القادمين للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس ووفق إحصائيات أصدرتها المديرية

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، (467.854) حاجًّا؛ وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (458.651) حاجًا؛ فيما قدِم عن طريق البر (5.215) حاجًّا، وعبر البحر (3.988) حاجًّا.