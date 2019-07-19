“التعليم” توجه بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس

اتخذت وزارة التعليم قرار بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، ويرأس اللجنة ” قائد أو قائدة المدرسة ”. كما يتكون أعضاءها من ” المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة ” .

وعن مهام هذه اللحنة، فتتضمن مهامها عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته. كما تشتمل مهامها على تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات، والعبور الآمن للطريق. تجدر الإشارة إلى أن مساعد وزير التعليم وجه هذا التعميم لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.