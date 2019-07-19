السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة 74205 حجاج يصلون إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة خلال الفترة من 1 - 15 ذي القعدة منهم 27711 إلى جدة و 46494 إلى المدينة المنورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول أكثر من 74 ألف حاج مستفيد من مبادرة طريق مكة حتى 15 ذي القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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