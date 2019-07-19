شكرا لقرائتكم إنجاز أكبر مشروع لأنظمة التكييف بمسجدي نمرة والخيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 إنجاز أكبر مشروع لأنظمة التكييف بمسجدي نمرة والخيف متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكبر مشروع لأنظمة التكييف في مسجدي نمرة والخيف. Advertisements ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية للمسجدين منذ تأسيسهما قبل أكثر من أربعين عاماً، وسيضخ المشروع مليوناً وثلاثمئة وخمسين قدماً مكعباً من الهواء في الدقيقة فيما ستبلغ درجة نقاوة الهواء 100%.









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