“الترفيه”: إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتعيين سالم الهندي نائبا للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعضوية كل من زكي حسنين، ومحمد زكي حسنين، وزياد حمزة، ونواف البناي، وعبدالله مخارش، وذلك لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، إضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وأكدت الهيئة أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها، والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء. كما شددت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة الترخيص الرسمية في موقع الهيئة، وأنه في حال إقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير، فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك، التي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.