وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف في القوات الجوية

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أعلنت وزارة الدفاع أمس (الخميس) عن توفر 5 وظائف في القوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية. ‎ وأوضحت أن الطلبات سيتم استقبالها في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً الأحد القادم 18 ذو القعدة وحتى 29 من نفس الشهر. وفيما يلي الوظائف المعلن عنها: أ. وظيفة رقم (٨٧) أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي. Advertisements ب. وظيفة رقم (٩٨) أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي. ج. وظيفة رقم (١١٦) أخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي. د. وظيفة رقم (١٦٧) فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي. هـ. وظيفة رقم (١٣٥) مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.





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