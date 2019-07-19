رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة .. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم” وأشارت هيئة الأرصاد، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدّي لتدنّي في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق “حائل، نجران، الجوف، الحدود الشمالية”. وأضافت هيئة الأرصاد أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات “جازان، عسير، الباحة” تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّها ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد غدٌ الجمعة نشاطًا للرياح المثيرة الأتربة على بعض مناطق المملكة، داعيًا قائدي المركبات إلى “توخي الحذر أثناء القيادة بين الطرق الرابطة بين هذه المناطق”، دون مزيدٍ من التفاصيل. وقال الحصيني: “غدًا الجمعة، متوقعٌ أن تنشط الرياح على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف وعلى طول ساحل الغربية، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، خاصةً خارج المدن”.